La piscine du Neptunium de Schaerbeek rouvre après des années de rénovation

Parmi les nouveautés, la piscine est désormais dotée d'un système de surveillance ultramoderne avec des caméras ordinaires et sous-marines qui contribuent à prévenir les noyades. "Ce système a déjà fait ses preuves dans d'autres piscines et permet aux sauveteurs de gagner de précieuses secondes en cas d'urgence", note Beliris.

L'aménagement de la piscine a également été repensé. Les zones "pieds chaussés" et "pieds nus" ont ainsi été séparées, les vestiaires collectifs ont été relocalisés au niveau inférieur et de nouveaux vestiaires ont été prévus pour les familles et les personnes handicapées. Le bâtiment sera également beaucoup plus économe en énergie, grâce à l'installation d'une chaudière à condensation, d'une pompe à chaleur et à l'isolation des murs et de la toiture, souligne Beliris.

Les travaux ont duré six ans. Beliris y a investi 12 millions d'euros et la commune de Schaerbeek 6 millions d'euros.

"Après la rénovation des piscines Nereus à Ganshoren et Louis Namèche à Molenbeek, la piscine Le Neptunium à Schaerbeek est à nouveau ouverte au grand public. Entre-temps, Beliris poursuit également la rénovation de la piscine d'Ixelles. Beliris continuera à travailler sur l'accessibilité des infrastructures de loisirs pour tous. Car les piscines publiques, où les générations se retrouvent pour nager, se détendre et s'amuser, sont indispensables", a indiqué la ministre Karin Lalieux, en charge de Beliris.