La porte de la maison où Sharon Tate a été tuée vendue pour 127.000 dollars aux enchères

Le prix de cette porte était estimé entre 2.000 et 4.000 dollars, selon la maison de ventes Julien's Auctions. Selon TMZ, l'acheteur est inconnu.

A l'été 1969, les membres de la secte satanique de Charles Manson avaient semé la terreur à Los Angeles où ils avaient commis au moins neuf meurtres d'une grande sauvagerie. Parmi leurs victimes figurait l'actrice et mannequin Sharon Tate, alors mariée au cinéaste Roman Polanski.

Après l'assassinat de Sharon Tate, enceinte de huit mois, et de quatre autres personnes, la maison de Los Angeles a été occupée par plusieurs autres personnes. En 1992, Trent Reznor du groupe Nine Inch Nails loue la maison et la quitte fin 1993. Lorsqu'il est parti, il a emporté la porte d'entrée avec lui comme souvenir à utiliser pour son studio à la Nouvelle-Orléans. La porte y est restée jusqu'à ce que le bâtiment soit libéré.

Il y a quelques années, le massacre du 10500 Cielo Drive avait été le sujet retravaillé du film du réalisateur Quentin Tarantino "Il était une fois? à Hollywood".