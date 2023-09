Les Belges à l'étranger - Leipzig, avec Openda buteur et passeur, déroule face à Augbourg

Le RB Leipzig s'est largement imposé à domicile face à Augsbourg (3-0) à l'occasion de la quatrième journée de Bundesliga samedi. Une victoire à laquelle a participé Loïs Openda, auteur d'un but et d'un assist et qui permet à Leipzig de remonter à la troisième place du classement (9 points) à une longueur du Bayern et de Leverkusen.