Mémorial Marco Pantani - Alexey Lutsenko s'impose dans un sprint à trois

Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan) a remporté samedi le Mémorial Marco Pantani (Ita/1.1). Le Kazakh s'est imposé dans un sprint à trois, après 193,3 km de course entre Riccione et Cesenatico, devant le Suisse Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et le Français Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers).