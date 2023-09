Météo - Un week-end encore estival

Samedi soir et cette nuit, des averses plus répandues et parfois orageuses traverseront notre territoire à partir du sud. Plus tard dans la nuit, le temps deviendra plus sec avec formation de brume, de brouillard et de nuages bas, surtout sur l'ouest du pays et les régions proches de la frontière française. Les minima se situeront entre 14 et 18 degrés, sous un vent généralement faible de secteur sud ou de direction variable.