Procès des attentats à Bruxelles - Hervé Bayingana Muhirwa pourra sortir de prison dans quelques semaines, selon son avocat

L'accusé n'a été reconnu coupable que de participation aux activités d'un groupe terroriste pour avoir notamment hébergé à deux reprises Mohamed Abrini et Osama Krayem, les deux terroristes qui ont renoncé à se faire exploser le 22 mars 2016. Il a été condamné à la peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende.

"Le verdict est assez sévère dans les termes mais Hervé a toujours reconnu avoir logé Krayem et Abrini avant les attentats, mais aussi après, en connaissance de cause. Cela valait une sanction et cette sanction, ce sont quand même 7,5 ans de prison, ainsi que cette prison intérieure, cette responsabilité morale qu'il a", a commenté Me Lurquin.

La défense avait plaidé une peine maximale de 7,5 ans de prison afin qu'Hervé Bayingana Muhirwa puisse être libéré directement une fois le procès terminé.

Toutefois, le Laekenois ayant déjà purgé les trois quarts de sa peine en détention préventive, Me Lurquin a d'ores et déjà annoncé qu'il demanderait sa libération conditionnelle. Il a estimé cette sortie dans quelques semaines "presque automatique".

"Après sept ans et demi de prison, il faut trouver un boulot, donc ça ne va pas être simple", a reconnu le pénaliste, qui a relevé que son client avait néanmoins un plan de réinsertion dans la société.

Le ministère public avait également requis qu'il soit déchu de sa nationalité belge mais la cour n'a pas suivi le parquet sur ce point.