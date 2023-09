Téhéran réprouve la venue de l'opposante iranienne Maryam Radjavi vendredi à Bruxelles

"Comment le gouvernement belge peut-il prétendre lutter contre le terrorisme tout en donnant une tribune au leader (de l'organisation) des Moudjahidine du peuple (MEK) sur son sol", a affirmé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani.

Le fondateur des Moudjahidine du peuple, interdit en Iran, Massoud Rajavi, est l'époux de Maryam Rajavi, qui dirige le Conseil national de la résistance iranienne (CNRI).

Normalement basée à Paris, elle était vendredi à Bruxelles pour participer à une conférence dont les participants ont réitéré les exigences du mouvement de protestation, principalement la fin du régime théocratique iranien et l'établissement d'une république suivant le programme de la cheffe du CNRI. Une manifestation a ensuite rassemblé plusieurs milliers de personnes qui ont commémoré l'anniversaire des manifestations lancées en Iran voilà un an à la suite de la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde iranienne, décédée le 16 septembre 2022 après son arrestation par la police des mœurs pour non respect des strictes obligations vestimentaires islamiques.