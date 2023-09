Tour d'Espagne - Cian Uijtdebroeks perd une place, mais, 8e, reste dans le top 10 de son premier grand Tour

"Le final était vraiment très difficile", a commenté Uijtdebroeks à l'issue d'une étape rythmée par dix montées de 3e catégorie à la fin d'une troisième semaine de course. "C'était très explosif. Et c'est un point que je dois encore améliorer chez moi. Je peux y aller fort sur une heure, mais pas sur une très courte période. Avec Jan Hirt (de Soudal Quick-Step) et Sergio Huigita (son équipier), on est resté solides pour éviter qu'Almeida ne reviennent aussi sur moi au classement général. On voulait aussi un bon classement général pour moi dans l'équipe, mais elle n'y croyait pas tellement. Tout était pour Alex (Vlasov). J'ai essayé avec lui de donner le meilleur que j'avais et je suis très content de finir dans le top 10. C'est ce dont j'avais besoin pour montrer à mon équipe, et autres équipes, ce que je peux faire: être constant dans une course de trois semaines. On connaît mes points faibles: l'explosivité et le contre-la-montre, ce sont deux points que je dois vraiment améliorer, mais ce sera pour les prochaines années. Je suis très content de mes résultats."