Tour d'Espagne - Sepp Kuss promis à la victoire, Jumbo-Visma vers un triplé historique

La 20e étape, remportée samedi par le Néerlandais Wout Poels devant Remco Evenepoel alors que Lennert Van Eetveld a pris la 4e place, n'a pas apporté de changement au général où Kuss devance toujours ses coéquipiers et habituels leaders Jonas Vingegaard et Primoz Roglic de 17 secondes et 1:08.

La dernière étape, aux allures de défilé dimanche soir sur un circuit urbain à Madrid, devrait définitivement geler ces positions. Les trois hommes ont franchi la ligne bras dessus bras dessous pour célébrer déjà leur triomphe samedi.

"C'était un moment très spécial de vivre ça avec mes deux coéquipiers. J'y suis presque", a-t-il savouré.

En plaçant trois coureurs aux trois premières places, l'armada Jumbo-Visma opère une razzia inédite sur la Vuelta depuis l'équipe Kas-Kaskol en 1966 dans un contexte nettement moins compétitif.

Gagner les trois grands Tours la même année, après la victoire de Roglic dans le Giro et celle de Vingegaard sur le Tour de France, est un exploit encore plus grand. Des super puissances comme Banesto, Sky ou, dans un passé plus lointain, Peugeot, Renault Gitane, Molteni ou Bianchi s'y étaient cassé les dents.

Que la victoire revienne à Sepp Kuss, premier Américain à gagner un grand Tour depuis Chris Horner en 2013 déjà à la Vuelta, est inattendu dans la mesure où le "kid de Durango" est cantonné d'habitude à un rôle d'équipier.

Il a aidé Vingegaard à remporter un deuxième Tour de France consécutif et Roglic à gagner le Giro. Il est aussi l'unique coureur de tout le peloton avec l'Espagnol Luis Leon Sanchez à avoir participé aux trois grands Tours cette année.