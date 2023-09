Tour d'Espagne - Wout Poels prive Evenepoel d'une 4e victoire d'étape : "c'est incroyable"

"Je pense que je suis comme une bouteille de vin, chaque année je m'améliore", s'est réjoui Wout Poels, 35 ans, vainqueur de la 15e étape du Tour de France cette année aussi, au micro des organisateurs. "C'est assez incroyable, surtout dans une étape très difficile, et c'est incroyable de battre un coureur comme Evenepoel dans une échappée. Je suis très heureux. Je savais qu'il y avait un virage à 350 mètres et je me suis dit que si j'entrais en premier dans ce virage et que j'allais à fond jusqu'à l'arrivée, j'ai un plutôt bon sprint pour un grimpeur. Et je n'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, nous visions cette étape. C'était vraiment difficile d'être dans l'échappée. Vous pouviez voir tous ces bons coureurs avec G Geraint Thomas, Remco. Vous devez établir un plan. Je me suis dit que dans la partie raide, j'allais y aller à fond et voir ce qui se passerait."