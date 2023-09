Violences liées au milieu de la drogue à Anvers - Deux personnes sous mandat d'arrêt après une explosion dans le quartier du Kiel à Anvers

Six habitations et deux voitures ont été endommagées vendredi soir par une explosion survenue dans le quartier du Kiel à Anvers. Des riverains ont aperçu une voiture munie de plaques d'immatriculation néerlandaises prendre la fuite après les faits et l'ont signalée aux forces de l'ordre. Peu de temps après, celles-ci procédaient à l'interpellation de trois suspects: deux adultes et un mineur d'âge, tous de nationalité néerlandaise.