BENE-League - Visé seul en tête, Bocholt gagne le choc à Aalsmeer

Dans la rencontre des extrêmes, les Kembit Lions n'ont pas fait dans la dentelle face à Izegem qui subit sa troisième défaite de rang 45-36.

Le Sporting Pelt en déplacement à Zwartermeer a connu son premier revers de la saison 31-23 face au Hurry Up local toujours difficile à manœuvrer à domicile.

Le HC Visé l'a emporté dans la douleur face à Bevo 29-27. Menés 14-15 à la mi-temps les Liégeois ont redressé la barre durant le quatrième quart d'heure, ce qui leur a permet de rester de seul club avec le maximum de points après trois rencontres.

Le KTSV Eupen revient avec un "bon" point du déplacement à Volendam 36-36, un match dans lequel les germanophones se sont comportés en guerriers durant toute la rencontre. Hubo Handball s'est imposé à Houten 28-33.

Le classement voit Visé seul en tête avec 6 points. Bocholt et les Lions suivent avec 5 points. Le Sporting Pelt est quatrième avec 4 points. Hurry Up, Volendam, Eupen et Hubo Handball comptent 3 points. Bevo et Aalsmeer suivent avec 2 unités. Izegem et Houten ferment la marche avec 0 point.