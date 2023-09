Challenger Pro League - Les Francs Borains infligent un troisième revers au Lierse

Malgré leur bonne volonté, les Borains ont mis du temps avant d'emballer la rencontre. Ils ont certes eu quelques séquences de jeu mais les tirs au but ont été rares: trois seulement en première période et un seul cadré, le but de Thierno Diallo (43e, 1-0). Entre-temps, les visités avaient tremblé quand, sur un centre de Nils Schouterden, une tête de Viktor Boone s'était écrasée sur le poteau (24e).

Plus rageurs après la reprise, les Lierrois ont mieux conservé le ballon, mais ils manquaient de qualités offensives et d'efficacité. Ils n'ont réellement inquiété Saussez que sur une frappe placée de Thibaut Van Acker (76e). Jordan Attah Kadiri, qui avait bien suivi sur un tir de Fode Guirassy repoussé par la défense, a infligé au Lierse sa troisième défaite en cinq matches (87e, 2-0).