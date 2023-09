Coupe des Nations d'équitation - La Belgique deuxième en finale de la Coupe des Nations EEF

L'Autriche s'est imposée, confirmant son excellente forme après avoir décroché le bronze à l'Euro, la première médaille européenne son histoire.

A Varsovie, les Autrichiens ont décroché une victoire convaincante avec aucun point de pénalité. Lors des deux tours, trois cavaliers autrichiens ont réussi un parcours sans faute. Dans l'équipe belge, seul Wilm Vermeir, sur Joyride S, a réussi un sans-faute. Rik Hemeryck (Navarro van het Eelshof) a commis à chaque fois une faute au saut. Gilles Thomas (Luna van het Dennehof) a réussi un sans-faute au premier tour avant de partir une fois à la faute. Virginie Thonon (Just the Way) a commis deux erreurs lors de la première manche et a abandonné dans la seconde. La Belgique a totalisé 12 points de pénalité. L'Ukraine a créé la surprise en terminant troisième avec 21 points de pénalité.