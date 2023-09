F1: à Singapour, Sainz déloge Red Bull et offre à Ferrari sa première victoire de la saison

"Quel sentiment incroyable, un week-end incroyable, merci à Ferrari pour tous les efforts afin de nous redresser, après un début de saison difficile", a savouré l'Espagnol qui s'impose devant les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes).

Le solide leader au championnat Verstappen termine 5e devant son coéquipier Sergio Pérez 8e, à l'issue d'un week-end compliqué pour Red Bull. Au général, le Néerlandais conserve tout de même une confortable avance de 151 points sur Pérez, deuxième.

Parti en pole position, Sainz aura résisté jusqu'au bout à la concurrence et notamment au retour des Mercedes en fin de course. George Russell, 2e sur la grille, et Hamilton, 5e au départ, ont joué leur va-tout dans le dernier tiers de la course, profitant d'une voiture de sécurité virtuelle (consécutive à l'arrêt en piste de l'Alpine d’Esteban Ocon, victime d’un problème mécanique) pour plonger dans les stands.

Ressortis en pneus mediums - plus rapides et plus frais que les gommes dures de Sainz – l'objectif pour l'écurie allemande était clair: récupérer la tête de la course.

- Coup de pouce pour Norris -

C'était toutefois sans compter sur la résistance de Norris, bien décider à contenir ses compatriotes pour conserver sa deuxième place - non sans un coup de pouce de Sainz, qui a volontairement laissé Norris se rapprocher de lui pour qu'il puisse bénéficier du DRS (le volet monté sur l'aileron arrière qui s'ouvre pour gagner en vitesse de pointe mais ne peut être activé que s'il y a moins d'une seconde d'écart avec la voiture précédente, ndlr), pour l'aider à résister aux assauts des McLaren.

"Carlos a été très généreux", a salué Norris, "cela a aidé ma course, mais aussi la sienne".

Dans le dernier tour, Russell est finalement parti à la faute, terminant sa course dans un mur. Il a dû abandonner.

Depuis 2008 et l'arrivée au calendrier du GP de Singapour, jamais une course ne s'y est déroulée sans l'intervention de la voiture de sécurité.

Le cru 2023 n'aura pas échappé à la règle puisqu'au tiers de la course, l'Américain Logan Sargeant est venu taper un mur à faible vitesse – suffisant pour endommager l’aileron avant de sa Williams provoquant la sortie de la voiture de sécurité.

L'occasion pour la majorité des pilotes de changer leurs pneus. Parmi eux, Charles Leclerc a été la principale victime d'un arrêt bien trop long, la faute au trafic dans la voie des stands. Le Monégasque, alors deuxième, a perdu au moins deux places.

Il a finalement terminé 4e devant Verstappen et le Français Pierre Gasly, 6e au volant de son Alpine.

- Fin de séries -

Avant le GP de Singapour, Red Bull s'était imposé sur chacune des 15 dernières manches disputées, pulvérisant au passage le record de victoires consécutives pour une écurie détenu depuis 1988 par McLaren (11).

A lui seul, Verstappen compte 13 victoires depuis le GP d'Abou Dhabi 2022. Lors du dernier GP, il avait même signé un nouveau record de dix victoires de rang avec son succès en Italie.

Forte de ses performances, Red Bull avait dimanche une première chance théorique de décrocher son deuxième titre d’affilée chez les constructeurs. Mais pour y parvenir, il fallait d'abord que ses pilotes terminent aux deux premières places du GP.

Une performance que Verstappen avait d'office enterré avant le départ: seulement 11e sur la grille - devant Pérez 13e - "on ne peut pas vraiment dépasser sur ce circuit, et d'habitude on a un avantage de rythme, mais là, on le l'aura pas", avait-il déploré samedi.

Le double champion du monde en titre a désormais dans le viseur le GP du Japon le week-end prochain: "Je pense pouvoir rebondir, on connaît les points forts de notre voiture et Suzuka sera une bonne piste pour nous", a-t-il dit à Canal+.

Mais contrairement à l'an dernier où il y avait été sacré, Verstappen n'a cette saison aucune chance de récupérer une troisième couronne mondiale à Suzuka.