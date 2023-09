Fêtes de Wallonie - Remy Tasiaux remporte sa seconde Echasse d'Or

Le début de la joute a été pleinement à l'avantage d'Avresses. Pourtant en large supériorité numérique, à huit contre trois, ils n'ont pas su gérer leur avance et ont été battus à l'usure par les Mélans. L'ultime phase de la joute a vu s'affronter en "bout-a-tot" (jusqu'au bout) Antoine Vanryckel et son équipier Remy Tasiaux. C'est donc finalement ce dernier, âgé de 25 ans, qui , qui a su tirer son épingle du jeu, six ans après son premier succès.

Cette victoire restera d'autant plus marquée dans les annales qu'il s'agissait du centième anniversaire des Fêtes de Wallonie.