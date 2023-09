Grand-Prix d'Isbergues - Mads Pedersen: "Le championnat d'Europe est mon objectif"

"Dans le sprint, j'ai pris la roue de Moschetti, c'était un bon choix. C'est toujours très bien de sprinter contre lui, nous avons été équipiers chez Trek-Segafredo et nous sprintions très souvent l'un contre l'autre pendant les stages. C'est un peu ce que nous avons fait à Isbergues et il me bat, je suis très content pour lui. Plus globalement, je suis satisfait de ma saison jusqu'ici, j'espère pouvoir gagner un Monument en 2024. Mais, d'ici-là, il y le championnat d'Europe aux Pays-Bas dans une semaine et c'est mon objectif, je serai là pour gagner."