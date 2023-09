ION Hockey League - Le Léo et Tom Boon battent la Gantoise, plus que 2 clubs leaders de DH

Les joueurs de Pacal Kina menaient 1-0 à la mi-temps sur un but d'ouverture de Roman Duvekot (15e), mais ont dû s'incliner en seconde période face à la furia de "Sna", auteur de 3 buts en 17 minutes de temps (36e, 38e et 53e). Les internationaux français de la Gantoise Timothée Clément (56e) et Etienne Tynevez (68e) eurent beau revenir et égaliser à 2 minutes du terme, Boon en décida autrement, scellant le score à 3-4 à quelques secondes du terme (69e).

Cette défaite des champions en titre, conjuguée à celle de l'Herakles, 2-3 à domicile devant Uccle Sport, a pour conséquence qu'il ne subsiste que deux leaders en tête du classement de DH: le Léopold et l'Orée. Les Woluwéens n'ont pas été mis en danger chez les promus du Victory (2-6). Suivent au classement avec 4 unités, le Dragons, qui n'a également connu aucune difficulté à venir à bout du White Star (6-0), le Racing qui a fait subir aux Canards waterlootois de Jean Willems une seconde défaite de rang (0-2) et Uccle Sport. Le Braxgata a lui décroché ses premiers points en s'imposant 4-3 sur le Daring. Les Boomois, avec 3 points, sont accompagnés en milieu de classement par la Gantoise et l'Herakles, tandis que le Victory (1 pt), le Watducks (0), le Daring (0) et le White Star (0) ferment la marche.

Un double week-end animera les 3e et 4e journées de championnat, avec notamment d'intéressants Gantoise-Racing, vendredi, et Léopold-Dragons, dimanche.