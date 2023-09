Les Belges à l'étranger - Brecht Dejaegere et Christian Benteke partagent les points

Dejaegere, arrivé cet été de Toulouse, a été remplacé à la 65e minute. Benteke a joué toute la rencontre au sein de l'équipe de la capitale fédérale.

Dante Vanzeir, assisté depuis le banc des remplaçants le partage 0-0 dans le derby de la "Grosse Pomme" entre New York Red Bulls et New York City FC.

DC United (35 pts) est 9e de la Conférence Est, Charlotte (32 pts) 11e et NY Red Bulls (31 pts) 13e. Aucune des trois n'est qualifiée pour les huitièmes de finale.

Logan Ndenbe (ex-Ostende) a joué toute la rencontre avec Kansas City vainqueur 0-1 à Minnesota. Le Sporting est 9e de la Conférence Ouest.

Inter Miami, sans Lionel Messi qui souffre d'une "fatigue musculaire", s'est nettement incliné 5-2 à Atlanta. Les Floridiens ne sont que 14e et avant-dernier à l'Est avec 28 points.