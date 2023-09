Les Belges à l'étranger - Romelu Lukaku ouvre son compteur avec la Roma qui étrille Empoli

Lukaku a participé à la fête en inscrivant le 6e but du match à la 82e minute, convertissant une passe en profondeur d'Andrea Belotti. Il a ensuite été remplacé par Azmoun. Dybala (2e s.p., 55e), Sanches (8e), Grassi (35e csc), Cristante (80e) et Mancini (86e) ont inscrit les six autres buts de la partie.

La Louve a connu un début de saison difficile avec deux défaites et un match nul. Elle prend une bouffée d'air et se place désormais 12e avec 4 points. Empoli est bon dernier, avec 12 buts encaissés et pas un marqué, et sans le moindre point.

En début de semaine, Romelu Lukaku avait inscrit ses 76e et 77e buts sous le maillot des Diables Rouges lors du match de qualification pour l'Euro 2024 contre l'Estonie (5-0). Avec huit buts, il est le meilleur buteur des qualifications.