Les Belges à l'étranger - Vainqueur à Reims, Brest se retrouve à la deuxième place

Chez les Champenois, Thibault De Smet a joué tout le match et Thomas Foket a été remplacé (77e).

Matz Sels était gardien et capitaine de Strasbourg lors du partage 2-2 face à Montpellier. Largement dominateurs en première mi-temps, les Héraultais ont mené 0-2 via Wahbi Kazri (35e) et Arnaud Nordin (39e). Après la pause, les Alsaciens sont réapparus plus motivés et ont refait leur retard par Thomas Delaine (62e) et Lebo Mothiba (72e). Le Racing est 10e (7 points) et Montpellier 14e (5 points).

Avec Maximiliano Caufriez, Clermont s'est incliné 0-1 à domicile face à Nantes. Cette première victoire obtenue avec un but de Moses Simon (47e) permet aux Canaris de sortir de la zone de relégation (5 points, 15e). Clermont (1 point) est 16e.

En Allemagne, le Werder Brême s'est incliné 4-2 à Heidenheim. Chez les perdants, Olivier Deman est monté au jeu (46e) alors que Senne Lynnen est resté sur le banc. Après quatre journées, Heidenheim est 11e (4 points) juste devant Brême (3 points).