Météo - Dimanche assez ensoleillé et généralement sec

L'IRM dit toutefois s'attendre à des nuages et à un temps brumeux en de nombreux endroits, surtout sur le nord et l'ouest du pays. Dans le nord du pays, les dernières averses se dissipent. En cours de matinée, le temps deviendra assez ensoleillé partout avec toutefois de nombreux nuages élevés. Vers la soirée, le risque d'orage augmentera. Les maxima seront compris entre 22 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 26 voire 27 degrés localement en plaine, sous un vent de sud à sud-est faible à parfois modéré.