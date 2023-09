Tour d'Espagne - Kaden Groves "craignait que Remco Evenepoel ne tente quelque chose" dans la dernière étape

"Je ne pensais pas gagner comme ça", a expliqué Groves, qui a réglé le sprint après que le groupe de six échappés a été repris à un peu plus d'un demi-kilomètre du terme. "Je voulais remporter l'étape et prendre le maillot vert. Mais depuis l'échappée, ce n'était pas mon but!"

La stratégie de course était liée à celle du leader de la Soudal Quick-Step. "Remco était une menace pour le maillot vert, ce matin. Je craignais qu'il ne tente quelque chose, non pas pour prendre le maillot, mais pour gagner l'étape. Je savais donc que je devrais le suivre." Groves a donc plongé dans la roue du champion de Belgique lorsqu'il a faussé compagnie au peloton.

Dans des circonstances particulières, l'Australien a dominé le final. "Je ne voulais pas tirer dans le dernier kilomètre pour ne pas perdre mes chances de gagner le sprint. Nous nous sommes regardés et avons permis le retour du peloton, mais je savais que je pourrais trouver l'énergie nécessaire au sprint. Et Remco m'a bien aidé en lançant à 500 mètres de l'arrivée."

Après avoir évoqué Evenepoel, Kaden Groves a tenu à remercier ses coéquipiers. "Rien n'aurait été possible sans mon équipe", a lancé le triple vainqueur d'étape et lauréat du classement par points en guise de conclusion.