Tour d'Espagne - Sepp Kuss remporte le Tour d'Espagne, Kaden Groves s'adjuge la 21e et dernière étape

Pour sa 9e victoire en carrière, Kuss domine un podium historique monopolisé par l'équipe Jumbo-Visma, avec le Danois Jonas Vingegaard à 17 secondes et le Slovène Primoz Roglic à 1:08, vainqueurs respectifs du Tour de France et du Tour d'Italie cette saison. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) est le meilleur Belge, 8e à 8:26. Steff Cras (TotalEnergies) termine 11e devant Remco Evenepoel, 12e.

La dernière étape de la 78e Vuelta a été animée par une échappée de grande classe, avec le maillot à pois Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), le maillot vert Kaden Groves, l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), les Allemands Nico Denz et Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) ainsi que le Portugais Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty). Le premier coup est parti à 45 kilomètres du terme, après le sprint intermédiaire remporté par Groves, et les six coureurs se sont rassemblés 10 kilomètres plus loin.

L'écart a longtemps oscillé autour des 20 secondes, mais le peloton a accéléré sous l'impulsion des équipes de sprinteurs jusqu'à réduire celui-ci à une dizaine de secondes à 4 kilomètres de l'arrivée. Sous les yeux de Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid en convalescence, la jonction s'est faite à 600 mètres de l'arrivée mais Groves a profité de sa position aux avant-postes pour remporter dans un sprint particulier la 16e victoire de sa carrière, la 3e sur cette Vuelta.

Ganna a fini 2e devant Denz. Remco Evenepoel a pris la 8e place, devant son compatriote Dries Van Gestel (TotalEnergies), 9e.