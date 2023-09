Tour d'Espagne - Une victoire qui "change la vie" pour Sepp Kuss, "mais je resterai toujours moi-même"

"C'est incroyable", s'est réjoui le maillot rouge au micro des organisateurs. "Aujourd'hui, c'est l'étape qui m'a fait le plus souffrir de toute la course, donc je suis heureux que ce soit fini." Pour cause: certains cadors du peloton comme Remco Evenepoel et Filippo Ganna se sont mis en tête de l'animer avec une échappée. "J'ai senti que ce serait une étape rapide quand j'ai vu tous ces gars se préparer à attaquer au début", a confié Kuss.

S'il a remporté la plus belle victoire de sa carrière, Sepp Kuss ne pense pas devenir un autre homme pour autant. "Je serai toujours moi-même", a-t-il assuré. "Cela change la vie, mais je repenserai à cette expérience avec beaucoup de bons souvenirs. Je dois encore réaliser, et cela ne fait que commencer."

En attendant, il reste à fêter ce succès avec ses coéquipiers et ses proches. "Ce soir, je prévois de grandes célébrations. Ma famille et mes amis sont là. Ce sera un moment spécial", a savouré le vainqueur du Tour d'Espagne 2023 avant de grimper sur le podium.