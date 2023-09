WTA San Diego - La Tchèque Barbora Krejcikova remporte son 7e titre en simple

Krejcikova, 27 ans et 13e au classement WTA, remporte ainsi le septième titre en simple de sa carrière et le deuxième cette année, après le tournoi 1000 de Dubaï en février, où elle avait battu en finale la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale à l'époque.

La Tchèque compte aussi 17 titres en double, dont 7 en Grand Chelem, s'imposant dans la foulée à San Diego.

"Je n'aurais pas dû être ici", a réagi la Tchèque, qui a bénéficié d'une invitation de dernière minute. "Je veux vraiment les remercier (les organisateurs, NDLR). C'a été vraiment spécial. J'ai vraiment aimé ma semaine", a ajouté la joueuse, après avoir récupéré son trophée et... la planche de surf dédiée à la lauréate.

Grâce à son parcours en Californie du Sud, Barbora Krejcikova va réintégrer le Top 10, juste devant la Française Caroline Garcia (11e), éliminée en quarts de finale.

Krejcikova avait atteint le 2e rang mondial en début de saison 2022, avant de terminer l'année à la 21e place.

Sofia Kenin, lauréate de l'Open d'Australie en 2020 et finaliste la même année à Roland-Garros, n'a pas non plus perdu sa semaine, puisqu'elle va grimper de 40 places lundi, atteignant la 53e position. Elle était encore 227e au début de l'année.