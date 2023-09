Bourse de Bruxelles - Des indices européens attentistes et dans le rouge

Melexis (80,05) et Sofina (202,00) suivaient en cédant un peu plus de 1,4% à l'instar de WDP (24,60). KBC (59,72) et Ageas (40,12) concédaient 0,1% tandis que Solvay (109,40) et UCB (83,48) reculaient de 0,3 et 0,8%, arGEN-X (489,90) et Galapagos (33,45) de 0,1 et 1%.

Cenergy (6,95) regagnait par ailleurs 4,5% alors que des reculs de plus de 3% étaient relevés en Immobel (30,85), VGP (87,95) et Accentis (0,0286).

Biosenic (0,025) et Celyad (0,892) repartaient par ailleurs à la hausse de 2,5 et 14,6% alors que IBA (9,98) et Hyloris (11,45) cédaient 1,6 et 1,3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0665 USD dans la matinée de lundi comme vendredi dernier vers 16H30. Le lingot d'or se négociait autour de 58.060 euros, en recul de 90 euros.