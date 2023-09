Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 et ses voisins européens ont reculé tout au long de la journée

D'Ieteren (159,50) reculait également de 2,68% tandis que Cofinimmo (69,10) et Melexis (80,10) cédaient 2,12 et 1,42%.

Aperam (27,26) et Umicore (23,14) reculaient de 1,34 et 1,03%, Solvay (109,15) et UCB (82,90) de 0,59 et 1,54%, arGEN-X (488,20) et Galapagos (33,61) de 0,43 et 0,59%, Barco (19,32) et GBL (73,36) valant 1,38 et 1% de moins que vendredi.

Cenergy (6,94) et Keyware Tech. (0,90) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 4,3 et 6,5% en compagnie de Euronav (14,98) et Orange Belgium (13,48), en hausse de 1,7 et 2,9% alors que VGP (85,95) et Immobel (30,50) chutaient de 5,7 et 4,5%, des pertes de plus de 3% étaient notées en Accentis (0,0286), Home Invest (15,72), Iep Invest (5,45) et Intervest Offices (14,36) ainsi qu'en Agfa-Gevaert (1,88) et Exmar (10,60).

Biosenic (0,0252) et Celyad (0,838) repartaient par contre de 3,3 et 7,7% à la hausse alors que Fagron (16,20) et IBA (9,81) reculaient de 4,2 et 3,2%, MDxHealth (0,278) de 3,1%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0670 USD, contre 1,0665 dans la matinée et vendredi dernier. Le lingot d'or se négociait autour de 58.050 euros, en recul de 100 euros.