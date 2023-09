Challenger Pro League - Kongolo et Laumann risquent un match de suspension

Kongolo a été exclu du terrain après seulement 27 minutes de jeu vendredi soir face à Zulte Waregem (2-4). Il a mal jugé une balle haute et percutante, ce qui a permis à Zinho Gano de s'emparer du cuir. Poursuivi par le défenseur, Gano a été touché avant de pouvoir concrétiser. Le procureur fédéral a estimé que Kongolo avait empêché une belle occasion de but, mais sans commettre de faute grave. Outre une suspension de match, Kongolo risque une amende de 250 euros.

Joseph Laumann n'a vu son carton rouge brandi qu'après le signal final dimanche. Le coach des U23 du Standard a vu son équipe s'incliner 0-1 à domicile contre le KV Ostende. Laumann s'en est pris verbalement à l'arbitre Diskeuve.

Pour le parquet fédéral, il n'y a pas de place dans le football pour un tel comportement envers les arbitres. Depuis cette saison, les sanctions sont plus sévères. En plus de la suspension effective, le parquet demande une suspension d'un match avec sursis et une amende de 750 euros.

Kongolo et Laumann peuvent faire opposition. S'ils le font, leur cas sera entendu par le comité disciplinaire pour le football professionnel.