Chmpionnats d'Europe de cross-country - Large délégation belge avec 42 athlètes en vue des épreuves disputées à Bruxelles

Comme il y a 15 ans, lorsque les championnats d'Europe de cross-country s'étaient également déroulés au Parc de Laeken à Bruxelles, l'athlétisme belge applique des critères de sélection particuliers pour cet Euro à domicile.

Les autres années, un maximum de quatre athlètes étaient sélectionnés dans chaque catégorie. Parfois, la fédération n'a retenu personne comme ce fut le cas chez les dames lors des championnats d'Europe de Dublin en 2021.

Cette année, six compatriotes sont autorisés à participer dans chaque catégorie : juniors dames et messieurs, espoirs dames et messieurs, seniors dames et messieurs et le relais mixte.

La sélection belge se fera sur la base des championnats de Belgique de cross-country organisés le 19 novembre à Hulshout.

Isaac Kimeli tentera dans la capitale de confirmer sa médaille de bronze enlevée l'an dernier à Turin derrière le Norvégien Jakob Ingebrigtsen et le Britannique Emile Cairess.