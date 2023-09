Climat - Le mois de septembre 2023 pourrait être le plus chaud jamais enregistré en Belgique

Durant les 17 premiers jours du mois de septembre en cours, la moyenne s'élevait même à 20,8°C. C'est la conséquence de la vague de chaleur observée au début du mois et du beau temps qui s'est ensuivi.

"Si je tiens compte des prévisions pour cette semaine et la suivante, j'arrive à une moyenne de 19°C", estime David Dehenauw. Cela signifie que septembre serait plus chaud que les mois estivaux de juillet et d'août cette année. "Il faut remonter à 1961" pour trouver pareil paradoxe, affirme le météorologue.

Les températures resteront donc relativement élevées ces prochaines semaines. "À la fin du mois, nous aurons de nouveau du beau temps", fait savoir David Dehenauw.