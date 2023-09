Climat: un groupe écologiste poursuit la ministre australienne de l'Environnement

Le Conseil de l'environnement du Queensland central, à l'origine de la plainte devant la Cour fédérale de Melbourne, reproche à Mme Plibersek son refus d'intervenir dans le processus de demande d'extension des activités d'extraction de charbon sur deux sites de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud appartenant à MACH Energy et à Narrabri Coal Operations.

Ces demandes d'extension, qui courent jusque dans les années 2040, en sont aux dernières étapes de leur processus d'approbation au niveau de cet Etat et du gouvernement fédéral.

Le groupe écologiste affirme avoir écrit à Mme Plibersek l'année dernière pour lui demander d'intervenir en raison du lien entre l'exploitation du charbon et le réchauffement climatique, et de son "impact significatif" sur des trésors environnementaux comme la Grande Barrière de corail.

"Nous faisons cela parce que nous en avons assez des discours creux. Nous sommes fatigués de voir des ministres prendre la pose pour des photos avec des koalas, dire ce qu'il faut mais qui n'agissent pas", a déclaré lundi la présidente du groupe environnemental, Christine Carlisle.

"Les données scientifiques sont on ne peut plus claires. Il est temps que notre ministre de l'Environnement prenne les devants et agisse face au risque climatique", a-t-elle ajouté.

L'Australie s'est engagée à réduire ses émissions de carbone de 43% d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005, afin de parvenir à des émissions nettes nulles d'ici à 2050. Mais le gouvernement de centre-gauche s'est refusé à toute promesse sur les mines de charbon dans un pays qui figure parmi plus grands exportateurs de charbon au monde.