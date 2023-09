Des militants appellent l'UE à renforcer la réglementation des pesticides

Ces derniers ont également rappelé les résultats d'une récente enquête réalisée par l'institut de sondage Ipsos dans six États membres de l'UE, selon laquelle 62% des personnes sont favorables à une interdiction totale du glyphosate.

Cette manifestation s'inscrit par ailleurs dans le cadre d'une mobilisation croissante contre l'utilisation du glyphosate. En Allemagne et en Italie, des militants anti-glyphosate ont récemment battu le pavé pour protester contre l'usage de cet herbicide controversé.

L'action a rassemblé des représentants de nombreuses organisations et associations, dont PAN Europe, Ek?, Velt, Friends of the Earth, WeMove Europe, la Ligue flamande de la maladie de Parkinson, EFFAT (European Federation of Food, Agriculture, and Tourism Trade Unions), Secrets Toxiques et Générations Futures.