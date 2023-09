Fluxys acquiert une participation dans l'opérateur du réseau de transport de gaz à Oman

Le pays de la péninsule d'Arabie a l'ambition de devenir une plaque tournante mondiale de l'hydrogène renouvelable grâce à ses importantes ressources éoliennes et solaires, ainsi qu'à sa situation géographique stratégique qui lui donne accès aux marchés d'importation de l'hydrogène. La Belgique et Oman ont d'ailleurs conclu un accord de coopération pour promouvoir et développer des projets d'hydrogène renouvelable.