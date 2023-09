La Ligue des travailleuses domestiques de la CSC Bruxelles se mobilise devant le parlement

Les membres de l'organisation ont d'ailleurs profité de l'occasion pour annoncer leur intention de rencontrer les politiciens du gouvernement des partis qui ont apposé leur signature sur leur proposition, soit les membres de sept partis et une députée indépendante. "Parmi ces sept partis, quatre siègent à la majorité au gouvernement: PS, Ecolo, Vooruit.brussels et Groen", a souligné une personne de la Ligue des travailleuses domestiques, au micro. "On se demande s'ils vont descendre et être cohérents", a ajouté une autre.

Pour cette action, les représentantes de la Ligue des travailleuses domestiques étaient vêtues d'une toge d'avocat. "C'est une sorte de réponse à la représentation théâtrale du 16 juin dernier, qui a eu lieu au Palais de Justice", explique Lazaros Goulios. En juin, le tribunal du "courage politique" avait été mis en scène par l'organisation. Il avait notamment déclaré, symboliquement, Bernard Clerfayt (DéFI), ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, "coupable de non-assistance aux travailleuses en danger".