La ville tchèque de Zatec et son houblon Saaz au patrimoine mondial de l'Unesco

"C'est la première région productrice de houblon au monde à recevoir ce statut prestigieux", a indiqué le ministère tchèque de la Culture, qui avait soutenu cette candidature avec la municipalité de Zatec et l'Union tchèque des producteurs de houblon.

Sur sa page internet, l'Unesco a souligné que le paysage culturel de la ville et de Zatec, située à 85 kilomètres au nord-ouest de Prague et de sa région "a été façonné par des siècles de tradition vivante de la culture et du commerce de la variété de houblon la plus réputée au monde, utilisée à l'échelle planétaire dans la production de la bière".

L'inscription sur la liste du patrimoine mondial concerne des champs de houblon, ainsi que des villages historiques et des bâtiments liés à sa transformation, de même que le centre médiéval de Zatec, une ville qui compte 19.000 habitants.

"L'ensemble illustre le développement des processus agro-industriels et du système socio-économique de la culture, du séchage, de la certification et du commerce du houblon, de la fin du Moyen Âge à nos jours", a indiqué l'Unesco.

Zatec et ses champs de houblon sont le dix-septième site en République tchèque inscrit sur cette liste prestigieuse.

La production de bière blonde houblonnée de type Pils est une tradition qui remonte au XIXe siècle en Bohême, une région de la République tchèque où est situé Zatec et où a elle a été inventée. Les Tchèques figurent régulièrement en tête des sondages relatifs au nombre de litres de bière consommés par habitant.