L'abbé Van Vynckt s'amuse du prix des chaises du Parlement lors de la messe en wallon

C'est dans une église Saint-Loup pleine à souhait que le doyen de Marche s'est exprimé dans son plus beau wallon, à l'occasion du centenaire des "Wallos". Une large partie de la cérémonie a été consacrée au centième anniversaire des Fêtes de Wallonie. L'abbé Van Vynckt a notamment rendu hommage à ses fondateurs, dont l'incontournable François Bovesse. Il a également mis à l'honneur Joseph Calozet, Ernest Montellier et Lucien Léonard, tous trois à l'origine de la messe en wallon, créée en 1952. Tout cela, sans oublier tous les bénévoles qui œuvrent pour organiser les Fêtes de Wallonie, sans qui l'événement ne pourrait avoir lieu. "Dieu ne compte pas comme nous. Lui, il paie avec largesse. Parce que lui, il pense bien plus aux personnes qu'à l'argent", a-t-il déclaré pour souligner l'importance du travail fourni, avant de brandir une "Wallo", la bière brassée pour le centenaire des festivités.

Comme à l'accoutumée, celui qui présidait la messe en wallon pour la neuvième fois a aussi plaisanté avec légèreté sur quelques sujets d'actualité. En outre, il a fait référence à la lenteur des travaux d'extension du Parlement wallon et à son nouveau mobilier, dont des chaises qui ont chacune coûté environ 3.000 euros, comme indiqué dans la presse il y a peu. "Même si vous êtes pressé, quand vous serez assis, il faudra vous vous retenir de lâcher un pet trop puissant, de peur de faire un trou dans le revêtement des fauteuils.", a-t-il affirmé le sourire aux lèvres. "Au prix qu'ils ont coûté, c'est à éviter, d'autant plus qu'il parait qu'il n'y a plus d'argent pour les remplacer !"