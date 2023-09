Le festival "I Love Science" posera ses béchers et microscopes à Bruxelles à la mi-octobre

Béchers et becs Bunsen, circuits imprimés, microscopes, bras robotisés et lignes de code transformeront les sheds de Tour & Taxis en laboratoires pour que petits et grands puissent s'immerger dans le monde des sciences. Des dizaines de stands interactifs seront regroupés sur les différents thèmes du festival : art, technologie, créativité, espace, humanité, ingéniosité et nature.

Il sera par exemple possible de s'essayer à la gravure sur verre, de dessiner l'avenir de la ville ou de faire de la peinture acoustique. Les apprentis cinéastes pourront même réaliser leur propre film d'animation, tandis que les aventurières et baroudeurs cosmiques pourront entreprendre un voyage sur Mars grâce à la réalité virtuelle.

Débats et conférences, d'astronomes belges notamment, animeront aussi les 11.500 m2 qui abritent l'événement. À l'extérieur seront stationnés des sciencetrucks entre lesquels slalomera en hoverboard l'homme volant.

Le festival rassemble une soixantaine d'institutions, d'associations et d'universités, et accueille chaque année quelque 15.000 visiteurs. Gratuit, il a pour vocation de donner le goût des sciences aux plus jeunes. Une journée scolaire est ainsi programmée le 13 octobre en parallèle des diverses activités. Le programme complet se trouve sur le site internet www.ilovescience.brussels.