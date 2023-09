Ligue 1 - Salvatore Sirigu remplace Kasper Schmeichel à Nice

"Depuis 2 semaines, Salvatore nous montre son humilité, son sens du collectif et sa détermination de rejoindre l'OGC Nice. Il a bien récupéré de sa blessure. Il va occuper le rôle de numéro 2, pour apporter son expérience et accompagner Marcin Bulka (désigné N.1 dès le début de la saison, Ndlr) et Teddy Boulhendi dans leur progression", a déclaré Florent Ghisolfi, le directeur sportif de Nice.

Sirigu remplace dans le noyau le Danois Kasper Schmeichel, 36 ans aussi, dont le contrat a été résilié à l'amiable et qui a trouvé un nouveau club avec le RSC Anderlecht.

Le Sarde avait débuté la saison dernière à Naples avant d'être libéré en janvier et de rejoindre la Fiorentina qui ne l'a pas conservé.