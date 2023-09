L'incendie d'immeuble est maîtrisé à Nivelles, mais les pompiers restent sur place

Un important incendie s'est déclaré, lundi vers midi, au dernier étage d'un immeuble situé le long de la Grand-Place de Nivelles. L'appartement était inoccupé, le propriétaire étant décédé en février dernier. Le rez-de-chaussée est occupé par un restaurant.

À l'arrivée des pompiers, la toiture de l'immeuble était fortement embrasée. Une trentaine de sapeurs des postes de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize ont été mobilisés.

Les deux bâtiments mitoyens ont également été endommagées lors de l'incendie, dont l'origine reste à déterminer. Deux appartements ont été touchés dans l'un d'eux.

Le plan communal d'urgence a été déclenché à 12h38, avant d'être levé peu après 14h00.

Plusieurs portions de voiries du centre-ville ont été fermées à la circulation, notamment entre les deux ronds-points du bas de la rue de Saintes et du bas de la rue de Mons, au niveau du bas de la rue Seutin, de la rue de Soignies et de la rue de Mons, ainsi que dans le quartier Saint-Jacques et la rue de Saintes à partir de la place du Souvenir.

Les nombreuses lignes de bus TEC qui passent par la Grand-Place de Nivelles ont également été déviées.

"Les enfants de l'école libre située à quelques centaines de mètres du lieu de l'incendie ont pu quitter l'établissement et ont été accompagnés, pour ceux qui empruntent les transports en commun, par des agents du TEC vers les arrêts provisoires", a précisé le bourgmestre Pierre Huart à l'agence Belga.

Les sinistrés de l'incendie ont été invités à prendre contact avec leur compagnie d'assurances pour ce qui concerne les premières interventions.

Du côté du parquet du Brabant wallon, aucune mesure particulière n'a été décidée concernant le sinistre. Aucune victime n'est à déplorer.