Quatre Belges en compétition au tournoi mondial de breakdance à Louvain

Plus de 200 danseurs, 118 hommes et 93 femmes, issus de 64 pays différents seront en compétition dans la ville brabançonne. Maxime 'Madmax' Blieck et Camine Van Hoof représenteront la Belgique chez les femmes et Cis Backeljau ainsi que Dimitrios 'Mighty Jimm' Grigoriou chez les hommes.

"C'est vraiment bien de pouvoir danser devant son propre public et ses amis ainsi que sa famille : Ça donne une motivation supplémentaire", explique Camine Van Hoof. "Le fait que la compétition mondiale se déroule en Belgique peut aussi apporter de la lumière sur le breaking. De cette façon, nous espérons inspirer une nouvelle génération de breakers."

Les "battles" se dérouleront sur la même piste que celle sur laquelle les breakers danseront lors des Jeux olympiques. La compétition commencera avec une présentation : chaque danseur aura 45 secondes à une minute et demie pour se montrer. Un jury notera les danseurs sur base de cinq catégories (technique, variété, créativité et originalité, exécution et musicalité), après quoi, seule la moitié des compétiteurs seront encore en lice.

Ensuite arrive la phase des éliminations, une phase de poules et une nouvelle phase éliminatoire, où les danseurs s'affronteront en "un contre un". Un DJ sera présent sur place pour mettre de la musique. Le vainqueur, autant chez les hommes que chez les femmes obtiendra le titre de champion du monde et un ticket pour les Jeux olympiques de Paris en 2024. Le breakdance constituera à cette occasion et pour la première fois une discipline olympique.