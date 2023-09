Séisme au Maroc - Remco Evenepoel et son épouse Oumi Rayane lancent une collecte de fonds pour les victimes

"Comme vous le savez, nous sommes très proches du pays du Maroc, mais en plus de cela, nous aimerions beaucoup aider les victimes du tremblement de terre. Pour ce faire, nous mettons en place une campagne de dons, dont les recettes seront reversées à la Croix-Rouge de Flandre, au profit des victimes du Maroc", peut-on lire dans le message vidéo.

"Nous faisons le premier pas en donnant un montant de base et espérons ainsi, avec vous, collecter un montant aussi important que possible. Le montant de votre don n'a pas d'importance, chaque petit geste compte. En prime, les personnes qui auront fait un don pourront participer à un concours qui leur permettra de gagner un de mes articles de course personnalisé. Ces articles sont un casque de course dédicacé, des chaussures de course et une tenue de course".

Un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé le pays le 8 septembre. L'épicentre se trouvait à environ 80 kilomètres au sud-ouest de Marrakech. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 300.000 personnes ont été touchées par la catastrophe à Marrakech et dans ses environs. Le bilan estimé à près de 3.000 morts.