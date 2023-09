Vaccination Covid/grippe: feu vert du comité Inami au financement pour les prestataires

Le Comité de l'assurance de l'INAMI a approuvé lundi le projet d'arrêté royal qui fixe le financement de la préparation et de l'administration des vaccins contre le COVID et la grippe par les médecins, les pharmaciens et les infirmiers entre le 1er octobre 2023 et le 31 décembre 2023, a annoncé lundi le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke.