WTA Parme - Kimberley Zimmermann qualifiée pour le deuxième tour du double

Elles ont profité de l'abandon de la paire formée par la Française Carole Monnet et la Lettone Darja Semenistaja. La tête de série numéro 1 menait 6-2 après 31 minutes au moment du retrait de ses adversaires.

En quarts de finale, Zimmermann et Bondar seront opposées à un duo italien Nuria Brancaccio et Sara Errani ou Giorgia Pedone et Dalila Spiteri.