Assemblée générale des Nations unies - Mathilde appelle à reconnaître la santé mentale au même titre que la santé physique

"Les citoyens ont besoin de se sentir bien mentalement pour vivre une vie épanouissante. Pourtant, la santé mentale n'est toujours pas considérée comme une priorité politique à travers le monde", a constaté la reine des Belges. "Dans le même temps, les personnes souffrant de troubles psychologiques continuent d'être victimes de stigmatisation et de discrimination."

La reine intervenait lors d'un panel de discussion - organisé par la Belgique et le Bouthan ainsi que l'Organisation mondiale de la Santé, l'Unicef et l'ONG United for Global Mental Health - dans le but d'encourager l'action et l'investissement dans le domaine de la santé mentale, notamment dans les pays pauvres.

Mathilde a raconté avoir été frappée par la réalité du camp de réfugiés Cox's Bazar au Bangladesh, en particulier celle des jeunes filles sur place. "Déplacées de leurs maisons et de leurs communautés, elles se retrouvent souvent à l'intersection de multiples vulnérabilités. Dans cet environnement, les risques pour leur santé mentale sont particulièrement aigus", a-t-elle livré.

Une personne sur huit dans le monde (selon l'OMS) et un adolescent sur sept âgé de 10 à 19 ans (d'après l'Unicef) vivent avec un trouble mental. Pourtant, la médiane mondiale des dépenses publiques consacrées à la santé mentale n'atteint pas les 2%.

La ministre belge de la Coopération au développement, Caroline Gennez (Vooruit), a également rappelé l'importance de la santé mentale lors de la prise en charge des victimes de conflits ou de catastrophes. Lorsqu'éclate un conflit, une personne sur cinq ressent une anxiété immédiate, tandis qu'une sur huit plonge dans des épisodes dépressifs à plus long terme.