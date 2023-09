BNXT League - Charleroi-Malines et Liège-Mons lancent la 3e saison du championnat belgo-néerlandais

Avec Charleroi-Malines et Liège-Mons vendredi, la compétition transfrontalière - remportée dans ses deux premières éditions par les Néerlandais de Leiden - reprend avec 11 clubs belges (+1) et 9 Néerlandais (-1) et certaines modifications visant à simplifier la formule.

Après une première phase nationale en aller-retour (jusqu'au 17 février) désignant les participants aux groupes Elite Gold (le cinq premiers dans chaque pays) et Elite Silver (les autres), une phase dite cross-border (10 journées en Elite Gold et 12 journées en Elite Silver) verra s'affronter en avril-mai et dans chaque groupe les clubs des deux pays en vue des huit places qualificatives pour des Play-offs exclusivement nationaux. À l'issue de ceux-ci, seuls les deux champions s'affronteront pour le titre BNXT League au meilleur des trois manches.

La compétition belge s'annonce très ouverte avec un resserrement des forces en présence. Si Anvers, Malines et Limburg devraient continuer à truster le haut du tableau, on suivra avec intérêt le comportement du Brussels, sans doute boosté par le retour au bercail du coach Serge Crevecoeur mais aussi de Liège dont le recrutement estival n'est pas passé inaperçu avec l'arrivée de Manu Lecomte, meneur titulaire de l'équipe nationale, et l'ajout de deux étrangers supplémentaires aux quatre qui rempilent. La situation pourrait être plus incertaine pour Mons, Alost et Louvain qui ont vu leurs effectifs respectifs assez fortement modifiés alors que Charleroi a également enregistré le départ de plusieurs cadres et que le promu Courtraisien doit encore faire l'apprentissage de l'élite.