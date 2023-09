Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 reste prudemment expectatif

AB InBev (53,94) était par contre positive de 0,6%, KBC (59,34) et Ageas (40,27) gagnant 0,4 et 0,8% tandis que les immobilières voyaient Aedifica (56,00) et WDP (24,34) remonter de 0,9 et 0,3%.

Proximus (7,68) gagnait 0,6%, D'Ieteren (160,60) et Sofina (198,70) s'appréciant de 0,7%.

Iep Invest (5,70) rebondissait de 4,6% tandis que Euronav (15,485) et Exmar (10,92) étaient en hausse de 3,4 et 3%, Ekopak (19,60) et Colruyt (37,27) de 2,6 et 2,2%.

Onward Medical (3,69) plongeait enfin de 9,8% à l'inverse de Biosenic (0,28) qui rebondissait de 11,1%.

L'euro s'inscrivait à 1,0690 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0670 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.160 euros, en progrès de 110 euros.