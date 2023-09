Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de peu dans le vert

Proximus (7,75) gagnait 1,49% supplémentaire, D'Ieteren (160,50) et Melexis (80,30) s'appréciant de 0,63 et 0,25%.

Atenor (17,05) et Bois Sauvage (277,00) abandonnaient par ailleurs 1,4 et 1,8% à l'inverse de Colruyt (37,22) et Kinepolis (46,05) qui progressaient de 2 et 2,3%, EVS (27,00) et Ekopak (19,70) de 2,3 et 3,1%, Euronav (15,32) de 2,3%.

Onward Medical (3,55) plongeait enfin de 13,2% après résultats tandis que des reculs de plus de 2% étaient notés en Fagron (15,80), MDxHealth (0,271), Nyxoah (7,20) et Sequana Medical (3,27), Biosenic (0,053) se distinguant par contre une envolée de 110,3%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,06690 USD comme dans la matinée et contre 1,0670 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.160 euros, toujours en hausse de 110 euros.