Conflit au Nagorny Karabakh - Hadja Lahbib appelle au dialogue et au compromis

A la fin août, Mme Lahbib s'était rendue dans les deux pays et s'était entretenue avec ses homologues arménien et azerbaïdjanais. Elle avait alors plaidé en faveur du dialogue et du compromis entre Erevan et Bakou, seule voie possible selon elle pour trouver une issue au conflit entre les deux pays. Elle avait également exprimé sa profonde préoccupation sur la détérioration des conditions humanitaires dans la région après le blocus imposé par l'Azerbaïdjan sur le corridor de Latchine reliant l'Arménie au Haut-Karabakh.

L'Azerbaïdjan a lancé mardi une opération militaire au Nagorny Karabakh, trois ans après la précédente guerre, demandant le retrait "total et inconditionnel" de son adversaire arménien de cette région disputée depuis des décennies. Les tensions vont croissant depuis des mois autour de ce territoire sécessionniste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne, qui a déjà été au cœur de deux guerres entre Erevan et Bakou, dont la dernière avait duré six semaines il y a trois ans.

Au moins deux civils ont été tués et 23 autres blessés dans l'opération militaire azerbaïdjanaise, ont annoncé les autorités séparatistes arméniennes de cette enclave.