CONFLIT AU NAGORNY KARABAKH - La France demande une réunion "d'urgence" du Conseil de sécurité de l'ONU

"Aucun prétexte ne peut justifier une telle action unilatérale, qui menace des milliers de civils déjà affectés par des mois de blocus illégal et va à l'encontre des efforts déployés par la communauté internationale pour parvenir à un règlement négocié", a souligné le ministère français des Affaires étrangères, exhortant Bakou "à cesser immédiatement son offensive et à revenir au respect du droit international".

Présent à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va prendre contact avec "toutes les parties" y compris la Turquie, après le lancement de cette offensive que Washington juge "particulièrement dangereuse", selon un haut responsable du département d'État américain.

"L'incident dans la nuit est particulièrement choquant et particulièrement dangereux", a déclaré mardi matin à des journalistes ce responsable sous le couvert de l'anonymat, en relevant qu'il intervenait au lendemain de l'envoi d'aide humanitaire dans cette région enclavée, réclamée de longue date par la communauté internationale.

M. Blinken a été particulièrement actif sur ce dossier, réunissant à deux reprises à Washington ses homologues des deux pays pour des discussions de paix, sans succès.

L'Azerbaïdjan a lancé mardi une opération militaire au Haut-Karabakh, demandant le retrait "total et inconditionnel" de son adversaire arménien de cette région disputée depuis des décennies avec l'Arménie.

Malgré d'intenses efforts diplomatiques des États-Unis et des Européens, les tensions vont croissantes depuis des mois autour de ce territoire sécessionniste d'Azerbaïdjan à majorité arménienne, qui a déjà été au cœur de deux guerres entre Erevan et Bakou, dont la dernière avait duré six semaines il y a trois ans.